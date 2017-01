Dupla suspeita de praticar assaltos na cidade de Cuité é presa

Policiais civis da cidade de Cuité, com o apoio da Polícia Militar, prenderam em flagrante, no início da tarde desta sexta-feira (6), Sebastião Cardoso dos Santos e José Itamar Aquino da Rocha.

Os dois são suspeitos de realizar vários assaltos em estabelecimentos comerciais no município e já vinham sendo investigados pela polícia.

Eles foram denunciados por várias vítimas e também por meio do número 197 Disque Denúncia da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social (Seds).

Algumas diligências foram realizadas com o objetivo de identificar os suspeitos, que sempre chegavam aos estabelecimentos armados e em uma moto.

Nesta sexta-feira, o alvo foi um armazém de materiais de construção localizado no Centro da cidade e para não levantar suspeita de quem passava pela rua os dois agiram como clientes e dentro do estabelecimento sacaram a arma e anunciaram o assalto.

Depois da ação rápida, os homens fugiram, mas não chegaram longe porque foram abordados pelos policias que já estavam na área.

Com os suspeitos a polícia encontrou uma espingarda artesanal e um facão. No reconhecimento, as vítimas confirmaram que Sebastião e José Itamar usaram estas armas na hora da ação criminosa.

A dupla também foi reconhecida pelas vítimas do assalto realizado no dia 28 de dezembro de 2016 em um posto de combustível.

“Acreditamos que outras vítimas ainda vão procurar a delegacia para reconhecer os suspeitos porque as características repassadas pelas pessoas que foram assaltadas no final do ano passado na cidade de Cuité batem com as de Sebastião e de José Itamar, presos hoje”, disse o delegado da Seccional, Cristiano Brito.

Os dois homens foram autuados pela prática de roubo qualificado e estão recolhidos na Cadeia Pública da cidade

Da Redação com Secom/PB