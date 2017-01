Dupla que diz ter fugido de presídio do Rio Grande do Norte é presa na Paraíba

A Polícia Militar da cidade de São Bento, Sertão da Paraíba, prendeu, por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira, 16, dois homens que se identificaram como fugitivos do presídio Alcaçuz no Rio Grande do Norte.

Junto com eles, outro homem foi preso e é suspeito de ter dado abrigo à dupla na própria casa.

Segundo informações dos suspeitos, a fuga aconteceu no sábado (14), quando começou a rebelião no presídio.

Eles aproveitaram o início do motim e saíram sem que ninguém percebesse. Sem muitos detalhes, um deles disse à polícia que fugiu por um buraco.

A dupla foi encontrada na casa de um parente de um deles, que também acabou preso, após denúncias anônimas.

Foi realizada uma varredura no local e a polícia não encontrou drogas ou armas.

O trio foi encaminhado para a Polícia Civil, onde prestaram depoimento.

