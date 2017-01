Doutorado em Engenharia de Processos da UFCG seleciona novos alunos

Serão realizadas de 30 de janeiro a 10 de fevereiro as inscrições para seleção de novos alunos para o doutorado em Engenharia de Processos da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). São oferecidas dez vagas.

O programa possui área de concentração em Desenvolvimento de Processos e linhas de pesquisa em Processos Térmicos e de Separação e Desenvolvimento de Tecnologias de Materiais.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Setor de Protocolo da UFCG, localizado no prédio da Reitoria, ou via Correios com data de postagem dentro do período de inscrição.

A seleção dos candidatos será realizada mediante análises do currículo, do histórico escolar e do plano de tese – que deve ser apresentado oralmente de 21 a 23 de fevereiro.

O resultado final será divulgado até 01º de março.

Para mais detalhes, acesse edital. Também disponível em:

http://www.prpg.ufcg.edu.br/editais-prpg.html

Da Redação com Ascom