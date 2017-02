Dólar fecha abaixo de R$ 3,12 e alcança menor valor em três meses

Em um dia de calma no mercado financeiro, a moeda norte-americana teve forte queda e voltou a alcançar o menor valor em três meses.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (7) vendido a R$ 3,117, com queda de R$ 0,009 (-0,28%). A cotação está no menor nível desde 25 de outubro (R$ 3,107).

O dólar abriu em alta, mas inverteu a tendência e passou a operar em baixa durante a tarde. A divisa acumula queda de 1,1% em fevereiro e de 4,1% em 2017.

No mercado interno, a atuação do Banco Central foi insuficiente para conter a queda do dólar.

Este mês, a autoridade monetária está rolando (renovando) menos contratos de swap cambial tradicional, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. Ao rolar menos esse tipo de contrato, o BC, em tese, diminui o ritmo de queda do dólar.

No mercado de ações, o dia foi de ganhos. Após uma forte queda ontem, o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou esta terça com alta de 0,32%, aos 64.199 pontos.

As ações da Petrobras, as mais negociadas, no entanto, tiveram desempenho oposto. Os papéis da estatal caíram 1,25% (papéis ordinários, com direito a voto em assembleia de acionistas) e 1,74% (papéis preferenciais, com prioridade na distribuição de dividendos).