Dois presos fogem do Hospital de Trauma de Campina Grande

foto: Paraibaonline

Dois presos do Presídio do Serrotão, que estavam internados no Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, conseguiram fugir por volta das 23h30 desta sexta-feira.

Os detentos estavam internados em uma cela do centro cirúrgico e conseguiram serrar as grades de uma janela. Eles usaram pedaços de lençóis amarrados para sair do andar do prédio em uma altura de aproximadamente 5 metros.

A guarda deles estava sendo feita pela Polícia Militar. Os órgãos de segurança não sabem como eles conseguiram a serra.

De acordo com a direção do Presídio, até o momento nenhum dos detentos foi localizado. Os agentes do sistema penitenciário segue em buscas dos suspeitos com a polícia.

* Com G1 Paraíba

Da Redação*