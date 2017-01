Dois agricultores são assassinados no Sertão

Foto: Reprodução/TVPB

Dois agricultores foram mortos a tiros na zona rural do município de Brejo do Cruz, no Sertão paraibano.

Os três criminosos foram até a casa de uma das vítimas e renderam a mulher, a filha e ficaram aguardando a chegada do agricultor.

Quando ele chegou foi recebido a bala. Um amigo que vinha com ele também foi atingido. Os dois morreram na hora.

Os acusados fugiram após o crime.

Da Redação