Dirigente paraibana considera um erro do PT nacional em não vetar voto da oposição

A vice-presidente estadual do PT da Paraíba, Giucélia Figueiredo, considerou um erro da direção nacional do PT a aprovação, na última sexta-feira, 20, de uma resolução sobre a eleição das mesas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Para a vice dirigente petista, o documento aprovado é mais um equívoco cometido pela instância nacional petista.

“Já que o foco do PT deve ser derrotar o golpe e lutar por diretas já, é inaceitável que o PT não deixe claro o veto às candidaturas golpistas do deputado Rodrigo Maia (DEM) e do senador Eunício Oliveira (PMDB). Essa postura nos enfraquece na luta contra o golpe e junto aos movimentos sociais”, disse Giucélia. A dirigente estadual, que integra o movimento “Muda PT”, repudiou a posição tomada pela direção nacional e conclamou a militância a se mobilizar e pressionar pela reversão dessa deliberação.