Dirigente do PMDB culpa Ricardo Coutinho por derrota de Veneziano nas eleições 2016

O tesoureiro do PMDB, Antônio de Souza, um dos homens de confiança do senador José Maranhão, culpou o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), pela derrota do deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) nas eleições 2016.

Veneziano, então aliado do governador, disputou a prefeitura de Campina Grande e foi derrotado, em primeiro turno, pelo atual prefeito Romero Rodrigues (PSDB).

O peemedebista, que disse publicamente ser o candidato apoiado pelo governador, teve o socialista como opositor nas eleições, pois o governador lançou Adriano Galdino para a disputa.

Em entrevista nesta terça-feira (17), Antônio afirmou que a opção de lançar Adriano foi uma forma de derrotar Veneziano e que, ao tomar essa medida, o governador acabou derrotando também seu próprio candidato.

– O que o PMDB poderia fazer com Veneziano em Campina Grande ele fez. O partido ajudou pouco, mas ajudou financeiramente. Agora, o governador montou estratégia para derrotar Veneziano lançando Adriano Galdino, que também saiu prejudicado. Ele fez isso para derrotar Veneziano e acabou derrotando seu candidato também – opinou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM