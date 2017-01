Diretor fala de ocupação triplicada e entrada clandestina de objetos no Serrotão

O diretor da penitenciária regional do Serrotão, Delmiro Nóbrega, comentou sobre a ocupação demasiada do órgão e disse que, inicialmente, a penitenciária foi projetada para abrigar 300 apenados, sendo hoje 1.009 no total.

Delmiro citou que as rebeliões registradas em Roraima, Manaus e Rio Grande do Norte foram acompanhadas e disse que medidas estão sendo tomadas em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária para conter possíveis motins no presídio.

– Estamos atentos em relação a todo o contexto nacional e reforçando a segurança. O serviço de inteligência está atuando para que qualquer situação que acontecer, a gente possa se antecipar – colocou

Delmiro mencionou que o acompanhamento de pena dos detentos é feito através do setor jurídico e disse que existe certa dificuldade para que a avaliação seja feita de maneira frequente.

Também citou que, no ano passado, foram apreendidos 542 celulares, 72kg de maconha e 1kg de cocaína, chegando ao local de forma clandestina.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.