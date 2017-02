Diretor do Denatran confirma visita a Campina para conhecer fábrica de semáforos

O superintendente da STTP, Felix Araújo Neto, encontra-se em Brasília-DF, onde, no Ministério das Cidades, vem tratando de projetos relativos às ações de Mobilidade Urbana, de tecnologia semafórica e do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Na tarde dessa quarta-feira, 1º, o dirigente participou de reunião com o diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Elmer Coelho Vicenzi.

Foto: Codecom/CG

Na oportunidade, Elmer anunciou sua vinda a Campina Grande, próximo dia 21, objetivando visitação técnica ao laboratório digital da STTP, além de conhecer a fábrica de semáforos, com intuito de levar a experiência de Campina Grande para outras cidades do país.

Campina Grande possui hoje 94 semáforos, sendo que 25% deles foram recuperados e fabricados através do laboratório da STTP, inclusive com aplicação de 120 bolachas de LED, em substituição às lâmpadas antigas. Com essa tecnologia própria, possibilita à STTP obter uma redução de 50% em relação a despesas de compra do similar equipamento no mercado.

Ainda durante sua visita ao Denatran, o superintendente Felix Neto se reuniu com o coordenador-geral de Planejamento Operacional do Sistema Nacional de Trânsito (CGPO), Carlos Magno da Silva Oliveira, e com o Wilson Lima, assessor do Denatran, tratando dos detalhes finais de implantação do SNE.

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) é uma solução web e mobile que permite ao cidadão e às empresas receberem notificações de seus veículos de forma eletrônica e com descontos de 40%.

Diferente do modo atual de notificação pelo órgão autuador, o acesso às informações de infrações do veículo pode ser feito a qualquer momento e lugar. O cidadão pode baixar o aplicativo e aproveitar os benefícios.