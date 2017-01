Diretor diz que os agentes penitenciários da PB são referência para outros estados

O diretor da Penitenciária Jurista Agnelo Amorim, Anselmo Vasconcelos, que é localizada no Monte Santo, em Campina Grande, explicou que o presídio abriga detentos do regime semiaberto.

– A penitenciária do Monte Santo abriga presos do regime semiaberto, que são os que passam o dia na rua trabalhando e a noite eles se recolhem no presídio – explicou.

Anselmo destacou que existem detentos que se recuperam e não retornam para o mundo do crime, mas é utopia afirmar que todos saem recuperados.

Ele comentou que a Polícia não resolverá o problema de criminalidade, pois, o problema é social. Entretanto, frisou que as autoridades devem começar mexer na raiz do problema.

– O sistema penitenciário federal adota um método que é correto, de que apenas 70% da capacidade é para ser ocupada. É muito fácil para o governo federal gerir unidades prisionais com essa quantidade de presos. É uma realidade que todos os estados queriam, mas não há recurso financeiro para isso – esclareceu.

O diretor garantiu que na Paraíba, apesar de dificuldades, o sistema penitenciário está sendo controlado.

– Aqui na Paraíba, quem manda no sistema penitenciário é o Estado e não o crime – assegurou.

Anselmo contou que o secretário de Administração Penitenciária da Paraíba, Wagner Dorta, diante dos acontecimentos nos presídios brasileiros, pediu que fosse redobrada a atenção.

– Temos que demostrar preocupação, não adianta fechar os olhos. Estamos vendo que essa é uma crise nacional. Então, redobramos atenção, reforçamos a segurança e foram feitas algumas transferências de presos do Presidio Padrão – comentou.

Vasconcelos contou como ocorre a comunicação entre os presidiários que fazem parte de facções e ficam em unidades prisionais distintas do Brasil.

Ele disse que dentro das unidades existem telefones celulares, porque a estrutura é falha. Além disso, as estruturas prisionais também são arcaicas.

– Precisamos investir e modernizar o sistema penitenciário brasileiro – pontuou.

Anselmo diz que a Paraíba tem que se orgulhar com os agentes penitenciários, que são o diferencial, pois, eles tratam com seriedade o sistema carcerário.

– A Paraíba tem que se orgulhar dos profissionais da área de administração penitenciária que trabalham aqui hoje, inclusive sendo referência para outros estados. Vários colegas foram levados para o Rio Grande do Norte para ficar à disposição da administração penitenciária de lá, como já foram para outros estados, como o Ceará. Pode acontecer algum problema, mas em menores proporções – ressaltou.

Por fim, o diretor comentou sobre a reunião entre a OAB de Campina Grande e os diretores de presídios da cidade.

Ele informou que não esteve presente, porque não recebeu convite, mas explanou que a OAB tem um olhar jurista, sublinhando que a Ordem pode auxiliar na crise do sistema penitenciário, mas não tem o poder de resolver o problema.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.