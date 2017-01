Diretor da Facisa faz balanço positivo de 2016 e anuncia novidades para 2017

Fazendo um balanço das ações realizadas pela faculdade Facisa, o diretor da instituição, Dalton Gadelha, disse que 2016 foi um ano bastante produtivo e classificou as parcerias realizadas com a Prefeitura de Campina Grande, nas áreas de Saúde e Educação, como positivas.

– Realizamos parcerias com a Prefeitura de Campina através de ações no Hospital Pedro I, no Centro de Especialidades do Hospital da Criança. Na área de educação, tivemos a iniciativa, e o prefeito Romero Rodrigues acatou, de fazermos a permuta fiscal, como é feito com o Fies, e principalmente com o Prouni, através do Proben e isto foi um sucesso e está sendo copiado por outras cidades como João Pessoa, mas também em Pernambuco, como Jaboatão, Recife, Caruaru – disse Dalton.

A Facisa mantém atividades realizadas em prol da sociedade que englobam ações sociais na área de saúde. Segundo o diretor são mais de 10 mantidas pela instituição. Como exemplo ele destacou o projeto Veja Bem, de oftalmologia, e outro, de prevenção do câncer de mama, que ainda será lançado. Através de uma unidade móvel mulheres serão atendidas nos bairros de Campina e em cidades circunvizinhas.

Ainda dentro das ações sociais, o médico disse que foram realizados mais de 240 mil procedimentos médicos no ano passado. Para ele, isto mostra que a faculdade está envolvida com a comunidade.

– Não entendemos educação se ela não trouxer condição de mudança e transformação social. Mas ela tem que ser bem utilizada para render o máximo e é isso que a Facisa faz, como diferencial e como projeto de vida – ressaltou.

Para este ano, o empresário disse que a expetativa é dias melhores e deve continuar ampliando os investimentos em Campina e na Paraíba.

– Por amor a esta região e por crença nela, é que preciso fazer mais investimentos. Todos os dias quando me levanto, agradeço a Deus por morar em Campina Grande, por me realizar profissionalmente aqui nesta cidade e ter o respeito dos campinenses. Por isso vamos continuar investindo porque acredito no potencial e em nossa gente – declarou.

Entre as novidades de investimento para este ano, Dalton destacou a criação do curso de Engenharia de Energia Renovável e para acomodá-lo será construído um novo bloco com 38 salas de aula e seis novos laboratórios.

Outras novidades são a Arena Facisa; a Unifit, que é uma academia de ginástica; a Concha Acústica, espaço de convivência entre alunos, funcionários e comunidade em geral e ainda a efetivação do hospital de oftalmologia em Mangabeira, e a construção de outra unidade hospitalar, com o mesmo foco, no complexo Heron Marinho, na entrada de João Pessoa.

Da Redação