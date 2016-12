Diretor da Casa da Cidadania explica como fazer agendamento para retirar documentos

O diretor da Casa da Cidadania de Campina Grande, Anderson Almeida, se pronunciou sobre as reclamações de populares que não estavam conseguindo agendar um dia para retirar documentos, através do telefone ou pelo site do governo do Estado.

– Tivemos que fazer, paulatinamente, chegar a cultura de agendamento. Tentamos desde 2014 fazer o que acontece hoje, que é 100% de agendamento. A cultura do povo era de enfrentar as filas e isso nos incomodava. Começamos esse atendimento através dos telefones até para que o povo começasse acostumar. Em 2016, as pessoas para ter acesso a marcação da identidade faz pelo site do governo do Estado. Quando completamos um mês de agendamento trava o sistema porque percebemos que há uma falta grande – disse.

Anderson explicou que o atendimento na Casa demora um pouco porque tem que ser verificada a veracidade da documentação apresentada para retirar a identidade.

– O período que passa de atendimento em torno de 30 minutos a uma hora esperando e fazendo os procedimentos é, justamente, para dá essa segurança maior ao documento – disse.

No site do governo do Estado, para as pessoas que vão retirar a segunda via da identidade, é informada uma relação de documentos exigidos para levar a Casa da Cidadania.

É necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento original, entretanto, não pode estar rasurada ou faltando alguma letra. Além da certidão, o cidadão tem que apresentar comprovante de residência atual.

Devido à nova lei estabelecida no estado da Paraíba neste ano, é exigido um exame de sangue que comprove o tipo sanguíneo e fator Rh.

Não é mais necessário está munido de foto 3×4, pois é retirada durante o atendimento.

– Até a carteira profissional tanto na Casa da Cidadania, como Ministério do Trabalho passa por processo digital. Não é necessário levar a foto- informou.

Vários serviços foram ampliados na Casa, como, por exemplo, o Detran que tem o box com maior número de atendimentos no local.

O atendimento na Casa começa das 7h30 às 17h ininterruptamente.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

