Direção do PT autoriza negociações com partidos da base governista

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, defendeu em reunião da Executiva Nacional do partido uma negociação com candidatos à presidência da Câmara dos Deputados que são aliados ao governo: Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Jovair Arantes (PTB-GO).

Para Falcão, o PT não tem condições de liderar um movimento capaz de boicotar a sucessão na Casa.

A decisão final foi delegada ao Diretório Nacional da legenda, conforme o jornal Folha de São Paulo.