Direção do PSDB costura indicação de paraibano para mesa do Senado

O jornal O Estado de São Paulo informou que o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), começa a montar o ´tabuleiro´ para posicionar aliados estratégicos em postos importantes.

Seria o caso do senador Cássio Cunha Lima como 1º vice-presidente do Senado; do senador Paulo Bauer (SC) na liderança da bancada; e do cearense Tasso Jereissati na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (a 2ª mais importante).

