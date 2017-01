Dinaldo Wanderley toma posse como prefeito de Patos

Foto: Reprodução/TVPB

O deputado Dinaldo Wanderley (PSDB) e seu vice tomou posse no domingo (01) como prefeito do município de Patos, no Sertão paraibano.

Dinaldo foi empossado pela Câmara municipal da cidade composta por 17 vereadores. Ele assinou o livro de posse e recebeu a faixa.

Em entrevista o prefeito destacou que a prioridade será melhorar a Educação, seguida pela saúde.

O vereador Sales Júnior foi escolhido como o presidente do Legislativo patoense no biênio 2017/2018.

Da Redação