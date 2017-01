Diário Oficial autoriza início da triplicação da estrada João Pessoa/Cabedelo

Foi publicado no Diário Oficial da União o extrato do contrato para o início das obras de triplicação da BR 230, trecho entre a cidade de Cabedelo (quilômetro zero da Transamazônica) e a localidade Oitizeiro (confluência entre as BR 230 e 101, saída para o Recife/PE), em João Pessoa.

O trecho é de 26,6 km e a empresa ganhadora foi a S/A Obras e Serviços Copasa do Brasil. O serviço deverá ser iniciado em fevereiro.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/