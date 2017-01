Detran-PB suspende impressão dos boletos do IPVA e do licenciamento 2017

Para realizar adequação ao novo sistema de emissão de boletos do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) via internet, a Secretaria de Estado da Receita (SER) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) vão realizar uma parada técnica até o dia 8 de janeiro e suspenderam a impressão dos boletos do IPVA e do licenciamento 2017.

Nessa primeira semana do ano, o sistema das duas pastas passará por aperfeiçoamento para ampliar os canais de impressão dos documentos para os contribuintes.

A partir do dia 9 de janeiro, a emissão dos boletos do IPVA e do licenciamento 2017 estará disponível em dois portais para os contribuintes paraibanos imprimirem: na SER-PB www.receita.pb.gov.br e no Detran-PB http://www.detran.pb.gov.br/.

Como havia sido anteriormente comunicado, os boletos do IPVA/licenciamento não serão mais enviados para os domicílios residenciais e o contribuinte vai precisar imprimir.

Além dos portais da internet, o boleto poderá ser impresso, preferencialmente, em uma repartição fiscal (Recebedoria de Renda ou Coletoria) ou então nas unidades do Detran-PB. O pagamento deve ser efetuado nas agências do Banco do Brasil ou de seus associados e também no autoatendimento ou no internet banking.

CONSULTA AO IPVA 2017 – Mesmo a impressão de boletos do IPVA suspensa na primeira semana, a Secretaria de Estado da Receita liberou para os proprietários de veículos no Estado da Paraíba a consulta do valor do IPVA do exercício 2017. A lista pode ser acessada no endereço eletrônico via link http://zip.net/bhtzrr

Para identificar o valor do IPVA, os proprietários precisam apenas saber algumas características do veículo como, por exemplo, ano de fabricação e a descrição do modelo para identificar o valor do tributo que será pago em 2017.

O IPVA de cada veículo sofre alterações com as especificações de cada um dos modelos, compreendido pelo período de 2002 a 2016. O valor de mercado de cada veículo foi definido pela pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), tomando como base a pesquisa regional entre setembro e outubro deste ano.

MUDANÇAS NO IPVA – O IPVA, que terá uma redução média de 3,7% em 2017 sobre o valor pago este ano, vai sofrer mudanças no calendário e também na emissão do boleto de pagamento no próximo ano.

A Secretaria de Estado da Receita ampliou o calendário de pagamento para os contribuintes paraibanos. Agora, os dez números finais de placas serão distribuídos ao longo dos dez primeiros meses do ano de 2017 para efeito de pagamento do tributo.

Ou seja, cada final de placa vai corresponder a um mês do vencimento na opção de pagamento da cota única com desconto de 10% à vista ou então de março a dezembro para aquele que optar pela cota única sem o desconto de 10%.

Veja como fica o calendário do IPVA 2017 na íntegra via link abaixo https://www.receita.pb.gov.br/ ser/info/ipva#calendário-2017

Da Redação