Detran-PB suspende atendimento personalizado nesta quinta em João Pessoa

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) suspendeu, nesta quinta-feira (22), o atendimento personalizado ao público, na sede de Mangabeira, em João Pessoa, em consequência da explosão de dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil, ocorrida nesta madrugada.

Os demais serviços serão mantidos, a exemplo de vistorias, habilitação, provas práticas e teóricas.

A direção informou ainda que o atendimento será reforçado nos demais postos do Detran na Capital, a exemplo dos postos do Valentina Figueiredo, Shopping do Automóvel e Casa da Cidadania.

A suspensão também se deu porque a direção do órgão aguarda laudo do Corpo de Bombeiros, a fim de liberar o local, onde funcionavam os dois caixas. Nesta sexta-feira (23), o serviço será normalizado.

