Detran-PB ensina o passo a passo sobre pagamentos de boletos

As guias para renovação de licenciamento de veículos (IPVA e taxas do Detran) podem ser emitidas pela internet, diretamente no site do Detran (www.detran.pb.gov.br) ou da Secretaria de Estado da Receita (www.receita.pb.gov.br).

Após efetuar o pagamento em qualquer agência ou correspondente bancário do Banco do Brasil, o usuário deve se dirigir às unidades do órgão para receber o documento.

A informação foi prestada pela Direção do Departamento Estadual de Trânsito, no sentido de esclarecer sobre pagamentos de boletos, após as mudanças na emissão desses documentos.

Ainda segundo o órgão, as guias referentes à obtenção da carteira de habilitação (renovação de CNH, 2ª via de CNH, CNH definitiva e reteste) também podem ser emitidas pela internet, diretamente no site do Detran.

Após o seu pagamento, o usuário deve se dirigir ao órgão para a conclusão do atendimento. Segundo a Direção, chegando ao Detran com as guias pagas o processo é agilizado consideravelmente.

O órgão lembra ainda que apenas os veículos com placas terminadas em 1 é que iniciam o processo de licenciamento em janeiro, cuja primeira parcela deve ser paga até o dia 31 deste mês.

As demais placas, seguem conforme a tabela abaixo, considerando que o pagamento deve ser efetuado no último dia útil de cada mês.

PLACA INÍCIO TÉRMINO 1 FINAL JANEIRO MARÇO 2 FINAL DE FEVEREIRO FINAL DE ABRIL 3 FINAL DE MARÇO FINAL DE MAIO 4 FINAL DE ABRIL FINAL DE JUNHO 5 FINAL DE MAIO FINAL DE JULHO 6 FINAL DE JUNHO FINAL DE AGOSTO 7 FINAL DE JULHO FINAL DE SETEMBRO 8 FINAL DE AGOSTO FINAL DE OUTUBRO 9 FINAL DE SETEMBRO FINAL DE NOVEMBRO 0 FINAL DE OUTUBRO FINAL DE DEZEMBRO

FONTE: Da Redação com Secom/PB