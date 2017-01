Detran-PB diz que informação sobre cobrança de anuidade da CNH é falsa

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) alerta aos portadores da Carteira Nacional de Habilitação registradas na Paraíba (CNH), que a informação compartilhada em redes sociais sobre a cobrança de uma suposta “taxa de anuidade da CNH” é falsa.

Na falsa informação, a taxa anual para a manutenção da Carteira, no valor de R$ 298,47, entraria em vigor a partir do dia 1º de fevereiro e que o não pagamento resultaria no cancelamento da CNH.

Para ter acesso a informações seguras sobre CNH, veículos, ou qualquer assunto de responsabilidade do Detran-PB, é possível entrar em contato diretamente com os canais oficiais de comunicação do órgão: Telefone: 3216-2570, Email: ouvidoria@detran.pb.gov.br

Redes Sociais: @detrangovpb.