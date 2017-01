Detran e UEPB realizam seminário sobre educação de trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – Detran-PB realizou, nessa quinta-feira (19), em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, o I Seminário de Educação para o Trânsito. O evento aconteceu nas dependências da Escola Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep), localizada no bairro de Mangabeira, João Pessoa.

O encontro teve o objetivo de discutir conceitos e elaborar estratégias para construção de um plano multidisciplinar de ações integradas que norteiem as atividades estaduais referentes à educação de trânsito ao longo do ano.

Durante a abertura, o superintendente do Detran-PB, Agamenon Vieira, reiterou a importância de momentos como esses para construção de uma nova realidade no trânsito do Estado. “

Sem educação não é possível resolver a verdadeira causa das tragédias que vemos nos hospitais”, disse.

Ele ainda destacou o quanto é fundamental unir forças com outros órgãos e secretarias em busca da construção de soluções.

“É indispensável pensar a educação de trânsito de maneira transversal, sob as mais diversas perspectivas e expertises disponíveis e elaborar formas efetivas de transmissão desse conhecimento, de maneira que haja mudança de verdade”, completou.

O pró-reitor de Extensão da UEPB, José Pereira da Silva, também enalteceu a realização do evento e destacou a importância de se pensar o tema da educação de trânsito de maneira estratégica e integrada.

“Atividades como esta constroem novos rumos para o trânsito do Estado e colaboram na formação de cidadãos conscientes e responsáveis”, avaliou.

Durante a primeira parte do seminário, realizada pela manhã, foram realizadas palestras onde cada órgão participante apresentou um breve balanço das ações de educação de trânsito.

“Esse evento é verdadeiramente emblemático, pois não só demonstra uma mudança positiva na abordagem do Detran com relação à educação de trânsito, mas também uma completa mudança de consciência dos aparelhos públicos, que até então trabalhavam individualmente, indicando bons ventos rumo à construção de novos caminhos para o trânsito em nosso Estado”, afirmou o assessor técnico do Conselho Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba, professor Samuel Aragão.

Em um segundo momento, os participantes do evento foram divididos em dois grupos de trabalho, onde discutiram estratégias multidisciplinares que beneficiem uma abordagem eficiente do tema central do seminário.

Dentre as deliberações a que chegaram esses grupos, destacou-se como de imediata providência a formação do Comitê Gestor de Educação de Trânsito, organismo que será responsável por gerir e dar continuidade às propostas elaboradas no evento.

O encontro ainda contou com a participação de representantes da Secretaria Estadual de Saúde-SES, da Secretaria Estadual de Educação-SEE, do Batalhão de Policiamento de Trânsito- BPTran, do Departamento de Estradas e Rodagem – DER e do Conselho Estadual de Trânsito.