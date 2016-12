Detento é assassinado em presídio paraibano

Foto: Reprodução/TVCB

Um detento foi assassinado a golpes de espetos dentro do presídio do Róger, em João Pessoa. Ele foi encontrado morto dentro da cela 06 do Pavilhão 2.

Ele era do município de Bayeux e cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas.

Cinco detentos que estavam na mesma cela foram encaminhados para a Delegacia.

Da Redação