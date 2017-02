Desembargadora Fátima Bezerra assume a Ouvidoria de Justiça do TJPB

fotos: ascom

A desembargadora Maria de Fátima Morais Bezerra Cavalcanti foi empossada na manhã desta sexta-feira (3) no cargo de ouvidora-geral de Justiça do Estado da Paraíba, pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho. A cerimônia foi realizada na Presidência do Tribunal.

Na ocasião, o presidente afirmou que dará todo apoio ao trabalho da Ouvidoria e que pretende desenvolver uma gestão ouvindo a todos os desembargadores. “As portas do meu gabinete estarão sempre abertas para trabalharmos juntos. Precisarei ouvir, para decidir. E meu objetivo é acertar”, pontuou.

A função vinha sendo exercida pelo desembargador Fred Coutinho que, na ocasião, desejou à nova ouvidora êxito na missão. “A Ouvidoria de Justiça está se reconhecendo em nível nacional. É a porta de entrada para a realidade do Judiciário brasileiro. Sucesso na estrada da vida e nos caminhos da Paraíba”, declarou o ex-ouvidor.

Já a ouvidora empossada, desembargadora Fátima Bezerra agradeceu a confiança e afirmou que será parceira da gestão.

“Ouviremos queixas e problemas que serão partilhados com a Presidência. Serei uma colaboradora da Administração, a fim de cuidarmos da imagem do Tribunal. Estou pronta para assumir meu dever e dar continuidade ao excelente trabalho realizado pelo desembargador Fred”, disse.

A ouvidora substituta, desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, não pode comparecer e tomará posse em data oportuna.

A Ouvidoria Geral de Justiça é o canal de comunicação direta entre o cidadão e o Poder Judiciário do Estado da Paraíba, tendo caráter informativo, educativo, propositivo e de orientação, sem qualquer conotação correicional.

Possui como dever, mediar o relacionamento entre a sociedade e o Judiciário estadual, conhecer a realidade das comarcas, diagnosticar os problemas e procurar soluções junto à Mesa Diretora do TJPB.