Desembargadora é eleita presidente da 1a Câmara Cível

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba elegeu, por aclamação, na manhã desta terça-feira (31), seu novo presidente para o mandato de um ano.

A desembargadora Fátima Bezerra Cavalcanti vai conduzir os trabalhos do órgão fracionário durante o ano de 2017.

A magistrada substitui o desembargador Leandro dos Santos. A escolha ocorreu durante a primeira sessão ordinária da unidade, que teve na pauta de julgamento 104 processos, sendo 83 físicos e 21 do Processo Judicial Eletrônico (PJE).

A mudança na presidência da unidade cível segue o Regimento Interno da Corte, conforme o artigo 13, parágrafos 1º e 3º.

O presidente de Câmara terá mandato de um ano, vedada a recondução, mesmo em caso de permuta ou remoção, até que todos os desembargadores, em sucessão por antiguidade decrescente, tenham exercido a presidência, após o quê, se realizará novo rodízio. O mais antigo sucederá o mais moderno.

A unidade especializada cível do Judiciário estadual se reúne nas manhãs das terças e quintas-feiras, a partir das 8h30, no primeiro andar do Anexo Administrativo do TJPB, “Desembargador Archimedes Souto Maior”, Centro da Capital.