Desembargador toma posse no cargo de diretor da Esma nesta quinta-feira

O desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque vai tomar posse, nesta quinta-feira (2), no cargo de diretor da Escola Superior da Magistratura (Esma).

O magistrado, que será empossado pelo novo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, substituirá a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcanti.

Foto: Ascom

A cerimônia, marcada para as 19h30, ocorrerá no Auditório “Desembargador Sebastião Sinval Fernandes”, na sede da instituição de ensino, no bairro do Altiplano, em João Pessoa.

O evento contará com a presença de desembargadores, juízes, familiares do diretor e servidores da Justiça.

O desembargador Marcos Cavalcanti, que ficará à frente da escola no biênio 2017/2018, será o 16º magistrado a dirigir a Esma.

A instituição de ensino, que é o braço acadêmico do Tribunal de Justiça no Estado, foi criada por meio da Resolução nº 05/1983 do Poder Judiciário estadual.