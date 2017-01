Desembargador esclarece concessão de habeas corpus para suspeito de atropelar agente

foto: Paraibaonline

Responsável por uma decisão que provocou polêmica no caso do atropelamento que resultou na morte de um agente de trânsito em João Pessoa, o desembargador Joás de Brito Filho, que concedeu um habeas corpus ao suspeito Rodolpho Carlos da Silva, negou que tenha havido qualquer procedimento diferenciado que pudesse favorecer o motorista.

Ao justificar a concessão do habeas corpus a Rodolpho, que teve sua prisão preventiva decretada por uma juíza de 1a instância, Joás de Brito argumentou que, ao avaliar a petição formulada pela defesa do suspeito, entendeu que não havia necessidade de prisão.

– Eu não vi a necessidade da prisão provisória e resolvi aplicar cautelares. É importante se esclarecer esse detalhe: não foi apenas a soltura do paciente. Eu determinei outras medidas acautelatórias como, por exemplo, a apreensão do veículo, que já tinha sido apresentado ao delegado; o recolhimento do passaporte; o recolhimento da CNH (carteira de motorista); a proibição de frequentar bares e o recolhimento diário às 22h, porque ele é estudante universitário. Decretei também que ele teria que se apresentar no prazo de 72 horas. Então, não foi pura e simplesmente uma soltura. Eu tomei outras medidas cautelares que a própria lei evoluiu nesse sentido – justificou Joás, em entrevista concedida à TV Manaíra, da Capital.

Ainda segundo o desembargador, “a prisão, por ser uma exceção, o juiz tem que ter a cautela de verificar se as cautelares são suficientes para que haja o processo regular daquela análise dos fatos”.

Sobre o horário em que o habeas corpus foi concedido, por volta das 3h do domingo, o desembargador disse que o fato não é atípico, já que se trata de uma atribuição do juiz plantonista.

– O plantão existe, é uma determinação, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça. Todos os desembargadores têm plantão diário. No fim de semana o plantão começa às 8h da manhã do sábado e vai até às 8h da manhã do domingo. Qualquer medida de urgência que ocorrer nesse período o desembargador está para se pronunciar, tanto pode conceder como pode denegar a medida. Mas ele tem que se pronunciar e tem que despachar nesse período – explicou o desembargador.