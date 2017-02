Desembargador Arnóbio Alves é eleito para Presidência da Câmara Criminal

Por aclamação, o desembargador Arnóbio Alves Teodósio foi eleito novo presidente da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele ocupa a vaga deixada pelo desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, que vinha conduzindo os trabalhos do órgão fracionário. A eleição ocorreu ao final da sessão de julgamentos desta quinta-feira (2).

“Não posso dizer que não estou alegre e contente por retornar a esta Casa. Quero contar com o apoio e a colaboração de Vossas Excelências e peço a Deus que nos ilumine para que façamos julgamentos sérios, corretos e justos, como sempre o fizemos. Assumo o compromisso de buscar sempre acertar, ao dirigir este órgão”, afirmou o desembargador Arnóbio, que retorna ao TJPB, após ter passado os últimos dois anos no cargo de corregedor-geral de Justiça.

A mudança nas presidências dos órgãos fracionários do Poder Judiciário estadual segue o Regimento Interno do TJPB, que determina no artigo 13, parágrafo 3º, o mandato de um ano para cada exercício.

A Câmara Criminal é integrada ainda pelos desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, João Benedito da Silva, Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.