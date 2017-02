Desembaragdor José Aurélio realiza reunião com os novos juízes corregedores

O corregedor-geral de Justiça, desembargador José Aurélio da Cruz, realizou a primeira reunião de trabalho com os magistrados José Herbert Luna Lisboa e Ricardo da Costa Freitas, que foram designados para exercerem os cargos de Juiz Corregedor no biênio 2017/2018.

O encontro ocorreu, na manhã desta sexta-feira (3), na Corregedoria, em João Pessoa, e contou ainda com a presença do chefe de gabinete, Sandrius da Gama Carvalho.

Já o Diário da Justiça Eletrônico, desta sexta, trouxe Portaria nº 325/2017 da Presidência do Tribunal de Justiça, assinada pelo presidente do Tribunal, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, designando os juízes Herbert Lisboa e Ricardo da Costa para os cargos.

Os novos juízes corregedores foram indicados pelo desembargador José Aurélio. Ele ressaltou que pretende indicar mais um magistrado para integrar a equipe de Juiz Corregedor, bem como afirmou que sua gestão será pautada pelo diálogo com magistrados e servidores.

A Corregedoria Geral de Justiça tem várias atribuições inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário estadual, entre elas está a elaboração, por solicitação do Conselho da Magistratura do TJPB, de planos de organização e administração judiciários em 1ª e 2ª instâncias, e de reclassificação de entrância e de comarcas, levando em consideração o movimento forense e a situação sócio-político-econômica do lugar.

Colaborar com a Presidência do Tribunal, na uniformização dos critérios de processamento e de julgamento dos concursos públicos, referentes aos servidores da Justiça de primeiro e segundo graus, é outra função da Corregedoria.