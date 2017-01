Deputados da Paraíba participam de encontro com Rodrigo Maia

foto: ascom

Presidente do PSD na Paraíba e pré-candidato a membro da Mesa Diretora da Câmara Federal, o deputado Rômulo Gouveia participou de um almoço que o presidente da Câmara federal, Rodrigo Maia (DEM), promoveu em Recife-PE, nesta sexta-feira para parlamentares do Nordeste.

Além de Gouveia, outros deputados da Paraíba também estiveram no encontro: Efraim Filho (DEM), Hugo Motta (PMDB) e Veneziano Vital (PMDB).

O encontro, realizado em um restaurante de um empresarial no bairro do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana, foi organizado deputado Tadeu Alencar (PSB), e contou com parlamentares de Pernambuco, Paraíba, Piauí e Ceará.

Além de propostas da bancada nordestina para a administração da Câmara, o encontro também discutiu a eleição da Mesa que acontece em fevereiro.

Rômulo Gouveia busca apoio para ser indicado como representante do partido nas eleições internas da Casa.

Da Redação com Ascom