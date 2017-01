Deputado vai acionar Ministério Público contra aumento na conta de água na Paraíba

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB), disse em entrevista na tarde quinta-feira (05), que vai acionar o Ministério Público por achar abusivo o aumento na conta de água anunciado pelo governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB).

Tovar classificou a medida como desumana alegando que o estado vive uma crise hídrica e que a água consumida pelos campinenses é de péssima qualidade.

– É imoral, indecente da parte do governo. Chega a ser desumano. O governo oferece uma água de péssima qualidade. Essa é a marca do governo Ricardo Coutinho, o aumento de impostos. Ricardo não só não controla as contas do estado como pra tentar suprir esse descontrole, aumenta do contribuinte – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM

Da Redação