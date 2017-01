Deputado sofre infarto e é socorrido para Hospital de Cajazeiras

O deputado estadual Jeová Campos (PSB) sofreu um infarto no início da tarde desta quarta-feira (4), na cidade de Cajazeiras.

O socialista foi socorrido para o Hospital Regional da cidade e segue internado na UTI.

Segundo informações da família, o deputado comemora aniversário nesta quarta-feira e estava com a família em sua cidade natal.

Jeová deve ser transferido com urgência para um hospital particular em Juazeiro do Norte, no Ceará, para se submeter a um procedimento de cateterismo. O avião já está sendo providenciado.

Da Redação