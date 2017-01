Deputado revela obstáculo no caminho para Lira ter apoio de Ricardo

Durante entrevista nesta sexta-feira (27), o deputado estadual, líder da bancada governista na assembleia legislativa da Paraíba, Hervázio Bezerra (PSB), revelou que Raimundo Lira (PMDB) é um nome que pode ser cogitado para sucessão do governador Ricardo Coutinho em 2018.

Segundo o deputado, Raimundo tem boas influências nacionais, mas um motivo específico, pode deixa-lo de fora da disputa com o apoio de Ricardo.

Para Hervázio, Lira não tem poder sobre o PMDB e não consegue mudar a opinião do seu comandante sobre alianças partidárias.

– Na minha avaliação o principal obstáculo de Raimundo Lira é que ele não tem a harmonia do PMDB, principalmente do cacique José Maranhão – avaliou.

Hervázio citou outros nomes que podem suceder Coutinho apontando o presidente da Assembleia, Gervásio Maia (PSB) e a vice-governadora Lígia Feliciano (PDT).

– Hoje nós temos como pré-candidatos a nossa vice-governadora Lígia Feliciano que tem participado ativamente de todas as ações do governo com postura de muita elegância com o governador, sendo fiel. Temos o deputado Gervásio Maia que será alçado ao cargo de presidente da assembleia e Raimundo Lira é um nome que não podemos deixar de fora do xadrez – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.