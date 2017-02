Deputado ressalta vitória na mesa diretora da Câmara e unidade da bancada paraibana

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD), durante entrevista, falou sobre sua vitória na Câmara de Deputados, que o levou a ser o 4º secretário da mesa diretora da Casa e agradeceu o apoio dos deputados paraibanos.

– Dentro da bancada eu tinha expectativa positiva de maioria. A disputa interna foi acirrada, mas eu ganhei com margem folgada. Havia um pacto de que aquele que vencesse não disputaria avulso porque seria constrangedor para os partidos e companheiros no plenário. Após o resultado interno na bancada, eu construí com as lideranças dos os partidos que integravam apoio a candidatura de Rodrigo Maia, o que possibilitou a bela votação de 433 votos. Talvez na história da mesa nenhum outro parlamentar teve uma votação tão expressiva, o que aumenta a minha responsabilidade. Sou muito grato a todos que me confiaram essa oportunidade e à bancada da Paraíba, que foi muito solidária à minha candidatura e isso demonstra a unidade do Estado – disse Rômulo.

O deputado disse que “não ficou sequelas com o deputado Rogério Rosso, de mesmo partido”, pois ele seria o candidato, mas depois retirou a candidatura, pois afirmou não votar em Maia, e se “empenhou” na candidatura de Rômulo.

– Ficou inviável a candidatura dele, por outro lado o partido precisava garantir seu espaço nas comissões, na mesa e nas relatorias. O deputado Marcos Monte, o novo líder, conduziu com habilidade este caso. Rosso entendeu e retirou a candidatura, mas sem dificuldade. Ele é um grande companheiro e está disposto a enfrentar outros embates – completou.

