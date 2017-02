Deputado promete conceder título de Cidadão Paraibano ao ministro Helder Barbalho

O deputado estadual Renato Gadelha (PSC) comentou sobre o empenho da Frente Parlamentar das Águas em Brasília no intuito de pressionar o ministro da Integração, Helder Barbalho, a acelerar as obras da transposição do rio São Francisco e disse que está impressionado com o empenho dos envolvidos.

Ele destacou que fez muitas visitas às obras e disse que agora acredita na chegada das águas, com a marcação da data.

Foto: Paraibaonline

– Me impressionou muito a competência do ministro Helder Barbalho. Ele atrasou um pouco, mas chegou agora marcando a data e foi incisivo e consistente em dizer que as águas estarão no dia 6 de março em Monteiro, e em abril no reservatório Epitácio Pessoa. Vou conceder o título de Cidadão Paraibano pela determinação que ele fez cumprir esse cronograma – prometeu.

Renato destacou que a Paraíba vai ser o estado mais beneficiado pela transposição, tendo em vista que as águas que passam para o Rio Grande do Norte e para o Ceará também passam pelo Estado.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.