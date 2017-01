Deputado paraibano passa mal e é cirurgiado em João Pessoa

O deputado federal e líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro foi internado no Hospital Samaritano, na cidade de João Pessoa, na noite dessa segunda-feira (02), após sentir-se mal e ser diagnosticado com cálculo renal.

Prontamente atendido pela equipe médica do referido hospital, Aguinaldo Ribeiro foi submetido a um procedimento simples de retirada do cálculo e recebeu alta já no final da manhã desta terça-feira (03).

A irmã do parlamentar, deputada estadual Daniella Ribeiro, esteve todo tempo ao lado do irmão e agradeceu, em nome do deputado, a toda a equipe do Hospital Samaritano, familiares e amigos pelo atendimento e demonstrações de carinho.

O deputado agora irá se recuperar na Capital paraibana ao lado de familiares

Ascom