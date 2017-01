Deputado paraibano internado no Ceará apresenta melhora e deixa UTI

O deputado estadual Jeová Campos saiu da UTI do hospital Santo Antônio de Barbalha, em Barbalha (CE), na manhã desta sexta-feira (06), foi transferido para um apartamento daquela unidade de saúde, onde aguarda decisão do médico que o acompanha para ver se terá alta ainda nesta sexta-feira.

Segundo informações da assessoria do parlamentar, Jeová e passa bem, está com quadro estável, pressão arterial normal e ausência de dor no peito.

O parlamentar sofreu um enfarte na última quarta-feira (04), quando estava em Cajazeiras. Ele foi inicialmente atendido no Hospital Regional daquele município e encaminhado para o Santo Antônio, que é referência na região em urgências cardiológicas, onde fez um cateterismo que afastou a necessidade de cirurgia cardíaca.

O tratamento que Jeová terá que se submeter é clínico. Quando receber alta, o parlamentar pretende voltar para João Pessoa.

Da Redação