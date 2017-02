Deputado paraibano é escolhido primeiro vice-líder do PSDB na Câmara Federal

foto: Ascom

O deputado federal Pedro Cunha Lima foi escolhido primeiro vice-líder do PSDB na Câmara Federal. O líder da legenda na Casa é o parlamentar Ricardo Tripoli. A escolha do nome do paraibano foi oficializada na noite desta quarta-feira (1).

Pedro disse que é uma grande responsabilidade e honra ocupar o posto. Destacou que a política vive um momento decisivo e que é missão do PSDB é tentar somar para a construção das alternativas que o País precisa.

Ele falou da importância da recuperação da economia para que o Brasil volte a crescer e afirmou que o partido atuará firmemente para promover as reformas que são necessárias.

O ‘tucano’, que exerce o seu primeiro mandato como deputado federal, é autor da PEC da Nova Educação, que propõe a criação do magistério público nacional, tendo como base a valorização do professor como fator primordial para melhoria do ensino.

Outra preocupação do deputado é com a fiscalização e economia dos gastos públicos. Desde o primeiro dia o parlamentar adotou uma série de medidas para diminuir gastos, como a redução do número de funcionários, renúncia ao auxílio moradia e ao reajuste do cotão.

Na defesa de que é preciso cortar da máquina pública para investir na saúde e educação, Pedro já economizou, segundo o seu gabinete, R$ 1.940.234,44.