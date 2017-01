Deputado parabeniza Grupo Carajás por gerar mais 500 empregos na Paraíba

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) participou, na noite desta sexta-feira (13), da inauguração do novo empreendimento do Grupo Carajás, que abriu em Cabedelo a sua mais nova loja, gerando 500 empregos. O parlamentar destacou a importância do equipamento para a economia local em uma época que o desemprego cresce no país.

“Na contramão da crise econômica que enfrentamos, o grupo Carajás acredita na Paraíba e inaugura sua terceira loja no Estado. A loja, fruto de um investimento da ordem de R$ 70 milhões, criou 500 novos postos de trabalho”, disse o deputado que elogiou os empresários pela iniciativa.

O grupo é presidido pelo empresário Álvaro Mendonça, e agora conta com lojas nas cidades de Campina Grande, João Pessoa, Cabedelo, Maceió e Arapiraca.

Rômulo destacou que o investimento do grupo se torna ainda mais importante devido o momento econômico do país, que tem visto diversos empreendimentos fechar às portas. O deputado lembrou que, para este ano, as previsões da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é que o desemprego deve ser ampliado no Brasil, passando os 13,7 milhões e fazendo com que: um em cada três desempregados no mundo esteja no país.

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB), o ex-senador Roberto Cavalcante e prefeito de Cabedelo, Leto Viana, também participaram da inauguração.

O novo Home Center, será o maior do segmento na Paraíba, ocupando uma área de 32 mil metros quadrados (m²), com 11.200 mil m² de loja dividida em dois pavimentos.

Serão comercializados 55 mil itens, como equipamentos eletroeletrônicos, utilidades, pisos, revestimentos, tintas, material elétrico, móveis e artigos para casa.

A loja ainda tem um conceito mais completo e moderno, com esteiras rolantes, elevadores e restaurante; cerca de 300 vagas de estacionamento e é a segunda unidade do grupo na Paraíba sob o conceito de loja combo.

