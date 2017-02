Deputado: o PMDB precisa buscar a união na convergência da candidatura própria

Foto: Paraibaonline

O deputado Raniery Paulino defende a tese de que o PMDB parta com candidatura própria nas eleições de 2018 e afirma que este é o ponto de convergência entre os partidários para que haja uma união interna. Pare ele, o PMDB tem bons quadros e pode ser o protagonista de uma eleição majoritária com os senadores Raimundo Lira ou José Maranhão na disputa pelo governo.

“Eu acho que o primeiro momento é buscar esse entendimento interno”, disse acrescentando como exemplo prático o da própria bancada do PMDB dentro da Assembleia Legislativa onde há dois parlamentares na oposição, ele e Ricardo Marcelo e dois da situação, Jullys Roberto e Nabor Wanderley.

“Mas o sentimento nosso é de respeito recíproco e de unidade partidária. Nós respeitamos as conveniências políticas. Eu defendo o projeto do partido e acredito que tanto José Maranhão quanto Raimundo Lira terá essa compreensão também”, avaliou.

Conforme o deputado, os partidários têm que buscar primeiro construir as convergências e as divergências que são menores depois porque a fase de ser governo é passageira. “O governo do PSB está perto de acabar e em abril, o quadro será outro, mas ser partidário, ser peemedebista é uma forma constante”, lembrou.

Para o deputado, esse sentimento tem que se sobrepor a questões pontuais de convergências políticas momentâneas. Disse ainda que um bom ponto de partido seria o PMDB se unir em torno da candidatura de Lira ao governo já que o senador tem habilidade para construir isso com trâmite pelo PSB, PSD e PSDB.

“Eu não vejo dificuldade nenhum sobre isso e estou apostando, inclusive, que ele e o senador José Maranhão busquem esse entendimento”, completou.