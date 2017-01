Deputado Federal destaca passagem de Kassab pela Paraíba

Presidente estadual do PSD, o deputado federal Rômulo Gouveia acompanhou o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, na visita que ele fez a Paraíba, nesta quinta-feira (12).

Lembrando da passagem de Kassab pelo Ministério das Cidades, quando vários recursos da pasta foram destinados ao estado, Gouveia destacou que o ministro segue tendo atenção especial com a Paraíba e definiu Gilberto como “um amigo e parceiro da Paraíba”.

Kassab esteve em uma reunião com empresários e gestores ligados a pasta e em Campina Grande onde visitou o INSA.

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, aproveitou a visita para discutir o apoio do governo federal aos projetos da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) para colocar fibra óptica em toda a Capital e ampliar a rede de monitoramento por câmeras nos bairros.

Orçados em R$ 14 milhões os dois projetos, o ministro garantiu empenho para agilizar a liberação dos recursos e tornar João Pessoa uma referência em Cidades Inteligentes no país.

Kassab reforçou que a pasta encontra-se em dia com suas obrigações financeiras, tendo inclusive antecipado alguns pagamentos com vencimentos para os próximos meses. Ele se reuniu com representantes dos setores de ciência, tecnologia e comunicações da Paraíba, em João Pessoa, capital do estado.

“Pela primeira vez em 30 anos o ministério inicia o ano sem dever um único centavo aos institutos ou ao CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico], à Finep [Financiadora de Projetos e Estudos] e aos projetos que financiam. Ao contrário, já antecipamos o primeiro trimestre com relação aos pagamentos vinculados a bolsas de estudos internacionais”, afirmou o titular do MCTIC.

Kassab foi recebido pelo deputado Rômulo Gouveia, os prefeitos de João Pessoa, Luciano Cartaxo, e de Campina Grande, Romero Rodrigues, o vice-prefeito da Capital, Manoel Junior.

Também estiverem presentes no evento o deputado federal Benjamim Maranhão, o diretor do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Salomão Medeiros, e a presidente do Conselho de Secretários Nacionais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti) e secretária de Ciência e Tecnologia da Paraíba, Francilene Garcia, além de outras autoridades.

O ministro também visitou o Insa, a unidade de pesquisa do MCTIC instalada na Paraíba, é sediado em Campina Grande, foca a sua atuação em gestão da informação e conhecimento; desertificação; sistemas de produção; recursos hídricos; biodiversidade; conservação e uso sustentável dos recursos naturais; e desenvolvimento de tecnologias sociais.

Além disso a entidade é correspondente internacional do Brasil junto à Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD).

Ascom