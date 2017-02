Deputado estadual ressalta que esta geração nunca viu uma seca tão profunda

O deputado estadual Gervásio Maia Filho falou sobre a transposição das águas do Rio São Francisco e salientou que esta geração nunca tinha visto uma seca tão grande e profunda como a enfrentada atualmente.

– Nós que conhecemos a realidade da Paraíba e do Nordeste ficamos muito preocupados. Imagina se essa água não chegasse agora para abastecer Boqueirão, o que é que poderia acontecer numa região como essa? As dificuldades são muitas, sobretudo no Sertão da Paraíba e outras regiões em que a nossa única esperança nesse momento é que caiam chuvas – falou.

Foto: Paraibaonline

O parlamentar afirmou que a Paraíba tem plano hídrico explicando que Ricardo Coutinho anunciou, recentemente, a construção de adutoras e mencionou a reconstrução da barragem de Camará.

Entretanto, se referindo a adutoras de engate rápido, ele frisou que obras hídricas dependem da parceria com o governo federal.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.