Deputado está confiante que as águas da transposição cheguem em abril à Paraíba

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) falou, durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, nesta quinta-feira(19), sobre a visita realizada pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, às obras da transposição das águas do Rio São Francisco, no Eixo Leste, em Monteiro.

O parlamentar sublinhou que Barbalho informou que, até o final de fevereiro deste ano, a obra estará concluída com a chegada das águas até o município de Monteiro.

-Portanto, logo em seguida, penso que até o final de abril tenhamos o Açude de Boqueirão recebendo, via Rio Paraíba, as águas dessa transposição. Isso nos alivia profundamente– concluiu.