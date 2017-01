Deputado é nomeado para Secretaria de Desenvolvimento da Articulação Municipal

O Diário Oficial do Estado trouxe publicada na edição desta quarta-feira (11), a nomeação do deputado estadual, Buba Germano (PSB), para a Secretaria do Desenvolvimento da Articulação Municipal, antes ocupada pelo dentista Waldson de Sousa, que agora ocupa a Pasta das Finanças.

Também trouxe ainda a nomeação da esposa do deputado federal, Veneziano Vital do Rego (PMDB), a advogada Ana Cláudia Oliveira da Nóbrega Vital do Rego para o cargo de secretária executiva chefe da casa Civil do Governador.

Da Redação