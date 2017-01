Deputado é contra enredo de escola carioca, que denigre imagem do agronegócio

“É mesmo lamentável essa atitude da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense, que pretende levar para seu desfile na Sapucaí, um samba-enredo que desdenha de uma classe produtiva, que gera emprego e renda, que é responsável por 22% do PIB Nacional e por fazer chegar a mesa dos brasileiros o alimento de cada dia”.

Esse desabafo do deputado estadual Artur Filho encontra eco nas mais variadas entidades de classe que representam a agricultura, a agropecuária, o agronegócio brasileiro e que estão indignadas com a letra do samba-enredo da escola que, entre outros absurdos, compara produtores rurais a ‘monstros’.

Ligado ao setor, Artur Filho destaca que o discurso que a escola quer levar para a avenida está ultrapassado, é retrógrado e não reflete a realidade do campo atualmente.

“O discurso do ‘agronegócio vilão’ não representa o progresso no campo, os avanços dos trabalhadores, a modernidade rural, nem tampouco a grandeza do agronegócio brasileiro”, afirma o parlamentar, que também cria cavalos.

O Brasil, segundo Artur Filho, precisa sim se orgulhar do seu verdadeiro talento, de sua vocação para a agricultura.

“O nosso país ocupa a posição de um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, o setor responde por 22% do PIB Nacional e, nas últimas décadas, tem adotado práticas preservacionistas e isso é que precisa ser exaltado e não um enredo retrógrado, que desconhece a realidade do campo, justamente de um país com as mais rigorosas leis ambientais, e está se propondo a denegrir, em rede nacional e para o mundo, a imagem de um setor que deveria ser reverenciado e homenageado”, finalizou Artur Filho.

