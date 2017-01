Deputado do PSC pode colocar nome à disposição para liderar oposição na ALPB

foto: ascom

O deputado estadual Guilherme Almeida(PSC) falou sobre a possibilidade de colocar seu nome à disposição para liderar a bancada de oposição da Assembleia Legislativa da Paraíba(ALPB).

– Não vou colocar porque estou no exercício do meu mandato eletivo graças a ausência do titular, deputado e secretário Manoel Ludgério. Então, a minha interinidade não sei até quando vai. Eu tenho visto só o nome do deputado Tovar como pleiteando este cargo. Se assim for, devemos fazer uma reunião e sou testemunha na Assembleia da sua efetiva capacidade no desempenho de uma função difícil, que é fazer oposição com extrema responsabilidade. O deputado Tovar tem todos os méritos para assumir este cargo- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.