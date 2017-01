Deputado do PMDB se alia ao grupo de Lira e quer PMDB longe dos ´tucanos´em 2018

Na manhã desta segunda (16), estiveram reunidos o deputado Raniery, o ex-governador Roberto Paulino e o senador Raimundo Lira.

Na mesa o “cardápio” tinha como assunto principal analise do cenário político estadual e nacional, fortalecimento do PMDB e eleições 2018.

De acordo com Raniery e Roberto Paulino, o nome do senador Lira tem ganhado força em função do trabalho que faz em Brasília e vem construindo acesso com outros partidos.

“Estamos vendo que Lira é sim um grande quatro no PMDB para disputar uma eleição para governador, além da construção de laços que faz junto a outras legendas, por isso sugerimos seu nome”, afirmou o deputado.

Para Raniery, tanto Lira, como presidente do estadual do partido, o senador José Maranhão saberão conduzir juntos os destinos, conjuntura e fortalecimento da legenda.

O parlamentar fez questão de frisar que este é um ano de muito trabalho administrativo e que vem focando seu mandato em demandas dos municípios e do estado.

“Sentamos para falar de futuro político, mas não deixei passar a oportunidades de apresentar pleitos dos municípios paraibanos, para serem levadas à Brasília pelo Senador. Devemos falar mais em gestão e menos em eleição”, acrescentou Raniery.

Da Redação com Ascom