Deputado do PMDB é contra Reforma da Previdência: Da forma que está, não voto

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) comentou sobre a reforma previdenciária que está sendo proposta e destacou que não concorda com a adesão do projeto do modo como está.

Ele citou que sua legenda está ao lado do governo Michel Temer (PMDB) e sabe que necessita se reunir para discutir melhor o assunto.

– Da forma como está eu não voto. A bancada do PMDB, que faz parte do governo, sabe que é preciso que nós conversemos. Não adianta querer fazer com que essa matéria ganhe o ritmo que o governo almeja, porque não terá sucesso. Isso já foi conversado com o próprio líder e nós vamos discutir com muita cautela – colocou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.

Da Redação