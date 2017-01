Deputado diz que visita de Temer à Paraíba não foi sinalizada

foto: ascom

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) comentou sobre sua agenda de viagens durante o recesso parlamentar e disse que aproveitou para ir à Brasília e visitar algumas cidades da Paraíba.

Ele afirmou que o ministro da Integração, Helder Barbalho, vem à Paraíba na próxima semana para tratar sobre a transposição do Rio São Francisco e disse que não foi informado sobre uma visita do presidente Michel Temer (PMDB).

Rômulo ainda relatou que a secretária de Saúde de Campina Grande, Luzia Pinto, está em Brasília para buscar a liberação de recursos para a pasta.

– Eu tive audiência com o ministro da Integração, Helder Barbalho, onde foi feita com ele uma avaliação com a equipe da obra da transposição, especificamente o eixo leste. O ministro vai ver se, na sua visita, consegue a liberação de recursos. Em nenhum momento o ministro sinalizou a visita do presidente – colocou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.