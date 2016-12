Deputado diz que reajuste salarial na CMCG não está conforme a vontade da população

O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) comentou sobre reajuste dos proventos dos vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) e instituição do 13º salário, que foi aprovado em sessão realizada no dia 14 de dezembro deste ano na Casa Félix Araújo.

Foto: Ascom

Segundo o parlamentar, o reajuste é incompatível com o momento vivenciado no Brasil, que enfrenta uma crise financeira e econômica.

– A população cansou de tolerar várias práticas que acontecem na política e nós políticos estamos devendo. Não tem conexão com que as pessoas estão exigindo. As pessoas querem o inverso, querem diminuir salário de político. Não concordo e deixa a impressão de que não acompanha a vontade das pessoas, que são os representados pelos vereadores – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação*